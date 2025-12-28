Lamanna: "La qualità di Gasperini è trarre il massimo da chiunque lo segua. De Rossi ha dato la scossa al Genoa"

TELERADIOSTEREO - Eugenio Lamanna, ex portiere del Genoa proprio durante la seconda esperienza in rossoblù di Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica. L'attuale svincolato ha presentato la sfida di domani tra Roma e Genoa, analizzando l'impatto di De Rossi sul mondo rossoblù e soffermandosi sulla figura del suo ex allenatore Gasperini, di cui ha elogiato le grandi qualità.

Le piace il Genoa di De Rossi?

“Penso che abbia dato una scossa, senza dubbio, a un ambiente che vive di emozioni come quello genoano. C’era bisogno di un allenatore che desse qualcosa anche sotto l’aspetto caratteriale. La sua mano pian piano si vedrà sempre di più. Quando c’è un cambio d’allenatore la prima risposta è quella nervosa, poi col tempo arriva anche il gioco".

Che partita si aspetta da Roma-Genoa?

“Chiaramente la Roma gioca in casa, Gasperini come allenatore cerca sempre la vittoria. Mi immagino un Genoa che cercherà di non subire molto, ma che vorrà anche attaccare: non penso che l’idea di De Rossi sia soltanto difendersi per 90′. La Roma potrebbe essere agevolata da questo, ha la forza tecnica e le idee del mister per poter trovare gli spazi, ma potrà aver bisogno di pazienza".

Come sta vedendo Gasperini nella Capitale?

“Lo vedo bene, sta disputando un ottimo campionato. (...) La qualità di Gasperini è di trarre sempre il massimo da qualunque giocatore, a patto ovviamente che il giocatore lo segua. Sono stato pochi anni con lui, ma ho capito subito che aveva questa capacità: farti dare il massimo per migliorarti, solo in pochi ci riescono. Già così la Roma è una squadra molto forte“.

Conoscendo Gasp, si aspettava queste difficoltà nel fare gol da parte della Roma?

“L’importante è creare. Sono sempre convinto che quando crei tantissime occasioni prima o poi le concretizzi. (...) La Roma anche davanti ha tantissime qualità, sono innamorato di giocatori come Dybala o El Shaarawy, con cui ho giocato un anno. Sarei più preoccupato, comunque, se vedessi una squadra che fa un tiro in porta a partita“.

Che cosa l’ha stupita di Gasperini?

“Ha un carattere molto forte ed è uno che porta avanti le sue idee, anche perché ha avuto tantissimi riscontri. (...) Avendolo avuto come allenatore so che caratterialmente può essere difficile da capire, ma so anche che ti spinge per farti dare il massimo. Ha comunque una sicurezza che hanno in pochi, soprattutto nei momenti di difficoltà“.