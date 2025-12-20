Juventus-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Questa sera alle 20:45, la Roma affronterà la Juventus all'Allianz Stadium in un match chiave per il quarto posto. I giallorossi di Gasperini vogliono dare continuità alla bella vittoria sul Como e tentare di allungare sui bianconeri. Momento positivo anche per la squadra di Spalletti, reduce dal successo di Bologna e con l'obiettivo di andare a -1 dalla Roma.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Juventus-Roma sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley: Soulé, Pellegrini; Ferguson.

LE QUOTE

JUVENTUS-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.05 3.00 4.20 SISAL 2.05 3.00 4.00 PLANETWIN365 2.05 3.05 4.25 SNAI 2.05 3.10 4.25

LR24