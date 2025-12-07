Instagram, le scuse di Folorunsho per le offese a Hermoso: "L'adrenalina ha preso il sopravvento. Si dice dopo la partita finisce tutto" (FOTO)

Oggi Michael Folorunsho si è reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere e farà discutere a lungo, quando ha insultato Hermoso con una serie di frasi indirizzate alla madre del difensore . Ora sono arrivate le scuse via Instagram: "Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l'adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento

delicato, c'era tensione e ad una offesa ho risposto con un'altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Anche se si dice che "finita la partita finisce tutto".