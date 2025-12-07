Cagliari-Roma, scintille tra Folorunsho ed Hermoso. Il cagliaritano beccato dalle telecamere: "Tua madre fa i b*****, quella p*****" (VIDEO)

Scintille in campo durante la partita tra Cagliari e Roma tra Folorunsho e Mario Hermoso. I due si punzecchiano al minuto 77 subito dopo un presunto calcio di rigore non fischiato ai sardi. Poi, la situazione si scalda e il centrocampista ex Lazio si rivolge allo spagnolo a brutto muso esagerando con le parole: "Tua madre fa i bo*****i, quella p*****a". L'arbitro li separa e ammonisce entrambi.

Folorunsho contro Hermoso…

No. Non serve mettere i sottotitoli ? pic.twitter.com/sfUxEhlaWT — Luca Errera ??️ (@Luca_Errera) December 7, 2025



