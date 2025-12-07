Cagliari-Roma, scintille tra Folorunsho ed Hermoso. Il cagliaritano beccato dalle telecamere: "Tua madre fa i b*****, quella p*****" (VIDEO)

07/12/2025 alle 16:44.
hermoso-roma-napoli

Scintille in campo durante la partita tra Cagliari e Roma tra Folorunsho e Mario Hermoso. I due si punzecchiano al minuto 77 subito dopo un presunto calcio di rigore non fischiato ai sardi. Poi, la situazione si scalda e il centrocampista ex Lazio si rivolge allo spagnolo a brutto muso esagerando con le parole: "Tua madre fa i bo*****i, quella p*****a". L'arbitro li separa e ammonisce entrambi.