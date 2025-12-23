Genoa: trasferta vietata ai tifosi rossoblù con Roma, Milan e Parma

Lunedì prossimo all'Olimpico contro la Roma non ci saranno tifosi del Genoa al seguito della squadra. E sarà così anche per le successive sfide lontano dal Ferraris contro il Milan dell'8 gennaio e con il Parma del 18 gennaio 2026. La decisione, in parte attesa, è arrivata ufficialmente oggi ed è la conseguenza dei gravi incidenti avvenuti prima della sfida con l'Inter che ha portato all'arresto di cinque ultrà del Genoa e al ferimento di 15 operatori delle forze dell'ordine. L'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive si è così pronunciato con la determina numero 52 emessa nel pomeriggio. Per tornare a seguire la propria squadra i tifosi rossoblù dovranno attendere dunque la sfida con la Lazio fissata per ora il primo febbraio prossimo.