Roma-Genoa: aperta la vendita dei distinti Nord-Ovest ai tifosi giallorossi (COMUNICATO)

Per l'ultima partita del 2025 allo stadio Olimpico, la Roma ospiterà il Genoa del nuovo tecnico Daniele De Rossi. Per l'occasione, la società giallorossa ha aperto la vendita ai tifosi romanisti anche dei distinti Nord-Ovest, solitamente parte dedicata agli ospiti. Sarà possibile acquistare i determinati tagliandi a partire dalle ore 12 di mercoledì 24 dicembre, con esclusione ai residenti nella regione Liguria. Ecco il comunicato.
"Un’occasione da non perdere per colorare di giallorosso tutto lo Stadio Olimpico nell'ultima partita del 2025! Lunedì 29 dicembre, in occasione di Roma-Genoa, anche il settore Distinti Nord-Ovest, generalmente dedicato alla tifoseria ospite, sarà aperto ai tifosi romanisti. Sarà possibile acquistare i tagliandi a partire dalle ore 12 di mercoledì 24 dicembre, con esclusione dei residenti nella Regione Liguria".
(asroma.com)