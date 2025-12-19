De Rossi: "Scamacca? Lo chiamai quando ho costruito la Roma. È un campione"

Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha speso parole di enorme stima per il centravanti avversario, Gianluca Scamacca. In conferenza stampa, l'allenatore ha svelato un retroscena di mercato legato al suo passato da allenatore della Roma.

"Lo chiamai, quando ho costruito la Roma. Per me è un campione, ha tutto, a partire dal body language", ha confessato De Rossi, definendo Scamacca un "predestinato" e uno dei giocatori di cui è "innamorato" calcisticamente.

De Rossi ha poi analizzato l'impressionante crescita dell'attaccante: "Ha fatto un ultimo step, soprattutto mentale. È passato dall'essere un 'sallucchione', come diciamo noi a Roma, a essere un campione". Infine, ha sottolineato l'importanza del giocatore anche per il futuro azzurro: "La Nazionale è fortunata ad avere uno così forte, insieme ad altri centravanti".