Como, Fabregas: "Nella ripresa contro la Roma abbiamo giocato bene anche se il risultato ha detto altro" (VIDEO)

Cesc Fabregas ha commentato il match contro la Roma ai canali ufficiali del club. Ecco l'analisi a freddo del tecnico: "Credo che il secondo tempo sia stato il nostro momento migliore. Nella ripresa abbiamo giocato bene così come avevamo fatto con l’Inter. Penso che nella ripresa abbiamo giocato bene anche se il risultato ha detto altro. Anche lì, una delle prime azioni di gioco aperto che hanno avuto, una situazione pulita della partita, hanno creato un’occasione, era una cosa che sapevamo e su cui avevamo lavorato, non dovevamo permettere loro di spostare il pallone da una parte all’altra con facilità".





