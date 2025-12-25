Calciomercato Roma: l'Atletico accetterebbe solo un'offerta da 22 milioni

Giacomo Raspadori è uno degli obiettivi primari della Roma. Da Madrid però giungono le prime frenate sulla trattativa. Secondo quanto trapelato al Metropolitano ssebbene non né particolare voglia né necessità di una sua partenza e soprattutto l'eventuale partenza del nazionale italiano ha un prezzo.

Nonostante sia il ventesimo giocatore utilizzato da Simeone dopo 326 minuti di gioco , sia l'allenatore che Mateu Alemany lo considerano ancora un'opzione interessante per completare Julián Alvarez, Sørloth e Griezmann in attacco. A questo proposito, pur comprendendo che ha ancora margini di miglioramento, apprezzano molto il fatto che abbia sfruttato al meglio le sue quattro presenze da titolare, segnando due gol (contro Eintracht Francoforte e Atlético Baleares) e fornendo due assist nelle sue 14 sporadiche presenze (una a Llorente a Liverpool, dove ha anche iniziato, prima di essere sostituito a metà tempo, e un'altra ad Antoine Griezmann nell'ultima partita dell'anno a Girona dopo essere entrato dalla panchina).

Jack rimane quindi nei piani dell'Atlético, pur consapevole che la sua mancanza di minutaggio è l'unico fattore che potrebbe spingere l'attaccante ad accettare le

allettanti offerte provenienti dal suo Paese d'origine . In particolare da Roma, dove si profila per lui un ruolo più importante di quello di cui ha goduto nella prima parte della stagione, cosa che, d'altro canto, non gli ha impedito di rimanere titolare nelle formazioni della sua nazionale né di compromettere il suo posto ai Mondiali. Tuttavia, così come ha espresso la sua

soddisfazione per le sue prestazioni , la dirigenza sportiva dell'Atlético ha anche chiarito le condizioni alle quali potrebbe essere presa in considerazione la sua partenza.

Con il club romano che propone un

prestito di due milioni di euro e un'opzione di acquisto di 20 milioni , la posizione dell'Atlético aggiunge un'importante sfumatura, poiché accetterebbe la proposta solo se l'opzione di acquisto fosse obbligatoria . In altre parole, se Raspadori insistesse per il trasferimento, il piano dell'Atlético è quello di

recuperare i 22 milioni di euro pagati al Napoli la scorsa estate (tramite un trasferimento o con questa cessione "differita"), indipendentemente dalle prestazioni del nazionale italiano sotto la guida di Gasperini e, di conseguenza, dalla decisione della Roma a fine stagione.

Questa dimostrazione di forza, in definitiva, nasce dalla totale mancanza di urgenza di affrontare la partenza di un attaccante che, dato il suo ruolo attuale, continua a godere della fiducia della squadra , come gli è stato fatto capire. Pertanto, il suo futuro è interamente nelle mani di Raspadori... o con la Roma che bussa alla porta con almeno 20 milioni di euro in tasca.

LEGGI L'ARTICOLO ORIGINALE

(marca.com)