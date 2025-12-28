Attacco finale

Gian Piero Gasperini controlla di nuovo sotto l'albero, non c'è alcun pacco, eppure Natale è passato. [...] La Roma intanto deve chiudere l'anno in bellezza, consolidare il quarto posto in attesa delle sfide di gennaio, che ci diranno con certezza quali saranno gli obiettivi realistici della Roma. [...] Dovbyk è appena tornato, Ferguson - dopo Torino - è difficilmente spendibile. Non resta - oltre a Soulé - Dybala, e torniamo al falso nove. con cui la Roma ha sempre faticato in questi mesi. Certo, si dirà che Dybala è Dybala, ma l'importante per Gasp è che non sia lo stesso visto contro la Juventus. Alternativa a Paulo? Baldanzi, con l'argentino a ricoprire il ruolo di Pellegrini (o viceversa), bloccato da un infortunio muscolare. Basterebbe un Raspadori o Zirkzee (o addirittura Beto) per far dormire sonni tranquilli al tecnico, almeno per la sfida contro De Rossi, il quale ha dichiarato di non «cercare vendette» ma una vittoria (o un pari) gli farebbe molto comodo, mentre la Roma rischierebbe di scalare in quinta posizione. [...] L'albero è vuoto, dovrà riempirsi in tempi brevi, tra una battuta e l'altra, proprio questo il messaggio lanciato dal tecnico alla proprietà e al ds Massara, che del mercato si sta occupando. Gli altri attaccanti in rosa, dicevamo, sono di passaggio, tra bocciati e in scadenza: Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy sono a fine contratto, Ferguson è in prestito e sul piede di partenza, Bailey idem, Baldanzi è considerato, ma potrebbe essere mandato a giocare altrove, visto che qui trova poco spazio e non è inserito nemmeno nella lista Uefa. [...] Il reparto intero, come noto, funziona poco e la Roma, con i soli 17 gol segnati è riuscita ad arrivare a trenta punti, quasi un miracolo gasperiniano. Con un attacco che segna così poco è difficile lottare per grandi obiettivi, Gasp lo sa e vuole correre ai ripari. [...] Dovbyk in campionato è fermo a due gol (ed è assente dal 21 novembre), Dybala, Baldanzi e Ferguson sono a quota uno, El Shaarawy è a zero, con Soulé capocannoniere interno a quattro. I numeri parlano chiaro, ed ecco perché Gasp vuole ribaltare il reparto. Subito.

(Il Messaggero)