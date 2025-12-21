IL PUNTO DELLA DOMENICA - VERNAZZA: "Parliamo di un attacco in stile fanteria cinese" - FERRETTI: "Sempre il solito vizio"

La Roma perde 2-1 in casa della Juventus e regge banco il problema degli scontri diretti. Fino ad ora i giallorossi hanno fatto bottino pieno solo con Bologna e Lazio e molti dei problemi provengono dalla sterilità offensiva, come scritto da Sebastiano Vernazza sulle colonne della Gazzetta dello Sport: "Baldanzi ha segnato il gol della speranza, ma parliamo di un attacco in stile fanteria cinese". Mimmo Ferretti sul Corriere dello Sport, invece, si concentra sul problema big match: "Sempre il solito vizio. Possibile che la Roma non riesca a non perdere uno scontro diretto d'alta quota? Inter, Milan, Napoli ed ora Juventus; e quattro indizi fanno una prova. Di colpevolezza ovvio".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

S. VERNAZZA - GAZZETTA DELLO SPORT

[...] Una settimana fa la Juve perdeva a Napoli e la sconfitta assomigliava a un "De profundis". Due settimane dopo, la Juve bussa alle porte del Paradiso. I bianconeri hanno sconfitto Bologna e Roma, avversari forti, rivali dirette per la corsa al quarto posto. [...] La partita di Torino ha confermato che la Roma ha bisogno di una punta robusta. La coppia Soulé-Dybala non ha inciso, Baldanzi ha segnato il gol della speranza, ma parliamo di un attacco in stile fanteria cinese. Ferguson, si è dato da fare, ci ha messo presenza, ma l'irlandese è dato in uscita. [...]

M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT

Sempre il solito vizio. Possibile che la Roma non riesca a non perdere uno scontro diretto d'alta quota? Inter, Milan, Napoli ed ora Juventus; e quattro indizi fanno una prova. Di colpevolezza ovvio. Un gol all'attivo e cinque al passivo, contro le big. Evidentemente la squadra di Gian Piero Gasperini non è ancora equipaggiata per lottare a determinate latitudini. Unica consolazione la conferma del quarto posto in classifica ma con Spallettone ora dietro soltanto di un punto. Partita carica di errori e con la conferma che lì davanti la Roma deve assolutamente migliorare il proprio potenziale. In casa giallorossa l'opzione Dybala dal primo minuto non è stata così sorprendente come l'assetto della difesa a tre, assolutamente inedita. Reparto improvvisato e difficoltà palesi quando la Juventus partiva in verticale. [...] La Roma non fa male, ecco il consueto commento. Una costante, ormai. I giallorossi si apprestano ad affrontare il cenone del 24 al quarto posto in classifica, nonostante una rosa incompleta e alle prese con mille difficoltà. Prima dell'inizio della sessione invernale, la squadra di Gasperini dovrà affrontare il 29 il Genoa di Daniele De Rossi nel più iconico degli appuntamenti del 2025. Urge ripartire.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Inter, Milan, Napoli e ora anche la Juventus. Se la Roma ha perso tutti gli scontri diretti con le big del campionato, qualcosa vorrà dire o no? Evidentemente il passo successivo che dovrà fare la creatura di Gasperini è proprio questo: riuscire ad alzare il livello quando affronta le squadre più forti del campionato. [...] Peccato perché la Roma aveva fatto la partita, giocando seppur a tratti, il suo calcio e sembrava poter dire la sua anche se poi così non è stato. Là davanti la solita fatica a realizzare, a trasformare la mole di lavoro in occasioni da gol e stavolta meno bene del solito anche dietro. [...]