Roma, con 24 punti dopo 11 giornate è sempre arrivata tra le prime tre

La vittoria contro l'Udinese non porta solo tre punti importanti, ma anche un dato statistico che fa sognare i tifosi della Roma. Come riportato dal portale di statistiche Opta, con il successo di questa sera i giallorossi sono saliti a quota 24 punti dopo le prime 11 giornate di campionato.

Si tratta della sesta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) che la Roma raggiunge o supera questo traguardo. Un dato di per sé notevole, ma che diventa ancora più significativo se si guarda ai precedenti.

In tutte e cinque le occasioni passate in cui la squadra ha avuto una partenza così lanciata, il campionato si è sempre concluso con un piazzamento nelle prime tre posizioni della classifica. L'ultimo precedente risale alla stagione 2017/18, quando la Roma chiuse al terzo posto.

