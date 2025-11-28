AS Roma 26/27, nuove indiscrezioni sulla terza maglia: effetto pietra e stemma sul petto (FOTO)

Continuano a circolare le indiscrezioni sulle maglie della Roma nella prossima stagione. Nonostante le anticipazioni dei giorni scorsi, secondo il sito sportivo la terza maglia che i giallorossi indosseranno nella stagione 2026/27 sarà di colore grigio pietra, lavorato con una particolare trama melangiata, e lo stemma della Roma al centro del petto. Appena sopra lo stemma è posizionato il logo Adidas in giallo oro e anche i bordi delle maniche sono gialli, mentre sulle spalle scorrono le tre tipiche strisce Adidas in nero.

(Foto: circomassimo.eu)

(circomassimo.eu)