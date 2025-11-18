L’impronta della storia sul futuro: le anticipazioni delle maglie della Roma 2026-27

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Boom. Il fragore provocato dalla visione delle maglie per la stagione 2026-27 si può già percepire in lontananza. Fra stemma e colori “giusti”, richiami alle origini, poche concessioni ai deragliamenti, il botto sarà prevedibile più che possibile. (...) Fermo restando che i gusti sono soggettivi e ci mancherebbe altro, le tre maglie da gioco previste non possono lasciare indifferenti. A partire dalla “Home”, la prima, col pantone denominato non a caso rosso Roma di fondo e il giallo ocra di contorno, ovvero i colori tradizionali del club. Una maglia impreziosita soprattutto dallo stemma antico, quello con la Lupa e l’acronimo ASR nella parte sottostante, il cui ritorno è stato chiesto a più riprese da larga parte della tifoseria. Andrà dunque in soffitta dopo tredici anni il simbolo utilizzato a partire da maggio 2013, con la dicitura per esteso del nome di squadra e città nella zona inferiore dello scudo. La novità è nelle tre caratteristiche strisce Adidas sulle spalle, più larghe rispetto alle abitudini del brand. (...) Se la Home è un inno alla purezza, la Away rappresenta una celebrazione del calcio d’altri tempi, quando la banda orizzontale coi colori distintivi a scandire le tinte più neutre della seconda divisa era utilizzata di frequente, non soltanto a queste latitudini. Ora lo sfondo è bianco crema, lo stemma col solo acronimo, ma questa volta c’è spazio per il rosso e il giallo, nella fascia sul petto, sui bordi di maniche e colletto e perfino nelle tre strisce Adidas sulle spalle, in questo caso di larghezza usuale. Il prodotto rientra nella categoria “Originals” del marchio tedesco, riservato a capi dal sapore vintage. (...) Le deviazioni stilistiche adottate dal colosso di abbigliamento di Herzogenaurach nella partnership ripristinata dal 2023 non sembrano trovare spazio nemmeno sulla terza divisa della prossima stagione. L’idea che viene ripresa consiste piuttosto nel recupero della storia dell’Urbe, valorizzata attraverso il color bronzo di fondo, quasi un nero che ricorda le corazze dell’antica Roma. (...)

(foto: circomassimo.eu )

? In anteprima esclusiva, vi mostriamo il concept delle tre maglie della Roma per la stagione 2026-27!



