A colpi di stadio

Milano-Roma, eterne rivali ora anche sullo stadio? Fatto sta che ieri la notizia rotolava giù per la penisola: lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro ha cambiato proprietario. Proprio ieri, è stato firmato il rogito per la vendita dell'impianto e delle aree circostanti dal Comune di Milano ai due club Inter e Milan. Prezzo complessivo dell'operazione: 197 milioni di euro. A Roma, invece, si punta ad abbreviare i tempi sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, con progetto di fattibilità completato e indagini archeologiche effettuate, al netto di alcuni nodi: aree verdi e urbanistica. Non più tardi di venti giorni fa, in Campidoglio sono stati disegnati gli ultimi passi durante una riunione per fare il punto dei passaggi amministrativi. L'obiettivo condiviso è arrivare entro la fine dell'anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio, per poter poi completare l'iter amministrativo che dovrebbe permettere di arrivare senza problemi alle scadenze UEFA per Euro 2032. [...]

(Il Foglio)