Ibrahimovic: "In passato sarei potuto andare alla Roma"

A Roma va in scena la 32edizione dell'assemblea generale dell'ECA (da ieri EFC) e tra i partecipanti, oltre al numero uno del club giallorosso Dan Friedkin, c'è anche Zlatan Ibrahimovic, il quale rappresenta il Milan in qualità di Senior Advisor di Red Bird. Il dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni e tra i vari temi trattati ha svelato anche un vecchio retroscena riguardante un possibile trasferimento nel club giallorosso, quando nel 2003 Fabio Capello lo voleva alla Roma ma l'anno successivo arrivò l'egiziano Mido nella Capitale. Ecco le sue parole: "C’è stato un momento nel quale potevo andare in una squadra italiana, ma non la citerò perché ho un amico che tifa l’altra di questa città e mi deve dare un passaggio a casa (ride, ndr). Ho giocato con le principali squadre in Europa, tra cui il PSG. Ho visto tutto il progetto di quel club e dico che sono l’architetto di quella squadra. Abbiamo visto quello che era prima e quello che è diventato oggi. La sfida sta di andare a giocare in un’altra squadra era per mettermi in discussione".