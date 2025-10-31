Funerale Beatrice Bellucci: la Roma ricorda la ragazza con una corona di fiori (FOTO)

31/10/2025 alle 12:15.
roma-parma-striscione-curva-sud-beatrice

Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur si è svolto questa mattina il funerale di Beatrice Bellucci, la ragazza scomparsa venerdì sera in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo. Il feretro è stato accompagnato da un lunghissimo applauso da parte delle 700/800 persone presenti, tra cui il sindaco Roberto Gualtieri. Tra i fiori appoggiati sull'altare c'è anche una corona della Roma: Beatrice era una grande tifosa giallorossa e il club l'ha ricordata allo Stadio Olimpico prima del calcio d'inizio della partita contro il Parma.