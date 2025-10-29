Roma-Parma, l'Olimpico ricorda Beatrice Bellucci. Striscione in Curva Sud: "Un angelo tra i nostri colori" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Parma, valida per la nona giornata di Serie A. Poco prima del calcio d'inizio i tifosi giallorossi hanno voluto ricordare Beatrice Bellucci, la ragazza scomparsa venerdì sera in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo. Sui maxischermi è comparsa una sua foto e la Curva Sud le ha dedicato uno striscione: "Un angelo tra i nostri colori... Ciao Beatrice".



