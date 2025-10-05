Fiorentina-Roma, Gasperini rivela: "Ferguson ha accusato un problema alla caviglia giovedì, non era in grado di giocare"

DAZN - Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina al Franchi nella sesta giornata di campionato, Gian Piero Gasperini ha spiegato anche l'assenza di Evan Ferguson dal match di oggi a causa di un problema alla caviglia accusato giovedì. Il tecnico, rispondendo ad una domanda sul possibile futuro di Paulo Dybala da falso nove, ha rivelato: "No, siamo in emergenza. Ferguson aveva accusato un problema alla caviglia giovedì e non era in grado di giocare. Dybala si è allenato venerdì, ha fatto sedute molto blande. Ma non perde mai la sua tecnica e grazie ad essa può giocare in qualsiasi ruolo d’attacco. Ci è stato utile, ma nel mio pensiero Dybala giocare con un centravanti".