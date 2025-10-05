Fiorentina-Roma, GASPERINI: "Può essere la partita giusta per Baldanzi. Rigoristi? Pellegrini e Dybala gli specialisti, ma Dovbyk va recuperato"

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena la partita tra Fiorentina e Roma, valida per la sesta giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso.

GASPERINI A DAZN

Come sono stati questi due giorni? Come sta Dybala?

"Non c'è tempo per pensare alle partite giocate quando si scende in campo ogni due giorni. C'è sicuramente rammarico per gli episodi contro il Lille, ma ora siamo entrati in modalità Fiorentina. Partita importante e siamo pronti".

Baldanzi?

"Baldanzi sta bene, in allenamento fa ottime cose e oggi può essere la partita giusta per lui. In panchina abbiamo delle alternative. Dybala? Ha ripreso venerdì, ma l'abbiamo portato e vediamo cosa succederà durante la gara".

Chi è il rigorista designato?

"Potremmo chiedere di tirare 3 angoli al posto dei rigori (ride, ndr). Magari contro il Lille con 9 angoli un gol lo avremmo fatto... Abbiamo altri rigoristi, ma Dovbyk va recuperato anche in quello. Dybala e Pellegrini sono gli specialisti, ma ci sono anche Cristante e Koné. Abbiamo fatto un po' di prove, speriamo ci diano un rigore...".