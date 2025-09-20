VIDEO - Soulé e la promessa al cantante Ince: "Se segno faccio la tua esultanza"

Domani alle ore 12:30 andrà in scena l'attesissimo Derby della Capitale tra Lazio e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A, e tra i protagonisti della stracittadina ci sarà Matias Soulé. L'esterno argentino ha rilasciato un'intervista a DAZN e ha risposto anche al cantante Ince, il quale ha dedicato una canzone al numero 18: "Ciao Mati, ti ho preso al fanta! Sei il mio pupillo, per quest'anno abbiamo aspettative altissime su di te - le parole del rapper -. L'unica richiesta che ti vorrei fare è se dopo il prossimo gol puoi esultare andando verso la telecamera facendo "destro-sinistro (con i pugni, ndr)". Secondo me sarebbe bellissima! Ti mando un bacione, forza Roma e forza Ciampino. Ovviamente la maglietta è con il tuo nome".

"Se faccio gol faccio quest'esultanza - risponde Soulé -. Spero di ricordarmela".