SOULÉ: "Settimana speciale, dobbiamo dare il doppio"

DAZN - A due giorni dal derby, in programma alle 12,30 allo Stadio Olimpico, Matias Soulé parla ai canali della piattaforma sportiva raccontando le sue emozioni. Le dichiarazioni dell'argentino:

Come è nato El Pelo come soprannome?

"È di qualche amico, soprattutto quando sono arrivato in Italia. Ho conosciuto amici argentini che vivevano a Torino e avevo i capelli lunghi. Da lì mi chiamano El Pelo, me lo dicono solo loro".

Settimana particolare, come la stai passando?

"È una settimana speciale e diversa dalle altre, dobbiamo avere tranquillità e giocarla come tutte le partite. È una gara speciale, se nelle altre partite diamo il 100% in questa dobbiamo dare il doppio. Secondo me, all'inizio ci sarà un po' di nervosismo finché inizia la partita, poi mi passano tutte le ansie".

Ranieri?

"Grazie a lui ho iniziato a giocare con continuità, mi ha dato la fiducia che volevo. I primi mesi non sono stati facili, c'è stato cambiamento in tutto e Ranieri ci ha dato tranquillità e fiducia a me e a tutti i miei compagni: prima giocando semplice e piano piano fare le cose che sapevamo".

Un consiglio che ti ha dato Ranieri?

"Sapeva che non stavo bene e non stavo giocando, la prima cosa che mi ha detto quando non mi uscivano le cose è di giocare il più semplice possibile".

Qual è l'aspetto di Gasperini che più ti colpisce?

"Di giocare subito in avanti, di non farsi mai trovare di schiena ma di puntare l'uomo. Ti lascia tanta libertà di esprimerti al meglio, soprattutto a me che sono un giocatore che vuole il pallone e vuole fare l'azione. Mi sta piacendo molto questo stile di gioco".

Sei anche più centrale rispetto all'anno scorso.

"Sì, sapevo che aveva un'altra formazione e mi ha detto subito che avrei giocato più dentro il campo e non da quinto".

Il consiglio tattico che ti ha dato Dybala per stare lì?

"Noi siamo sempre insieme, provo a fare quello che fa lui. Lo vedo sempre in allenamento e in partita. Cerco di esprimere quello che fa lui, io e i miei compagni prendiamo sempre qualcosa da lui".

C'è qualcosa in cui Dybala è inarrivabile?

"La visione di gioco, i controlli... queste cose di tecnica e qualità di un grandissimo giocatore".

Quanto ti aiuta anche fuori dal campo?

"Tanto. Ogni giorno siamo sempre più amici e siamo insieme, giochiamo alla playstation insieme tutto il giorno. Vedo più lui che la mia ragazza e la mia famiglia. Penso che a volte mi tratta da fratello maggiore quando c'è bisogno, ridiamo sempre. Mi tratta da amico e fratello maggiore".

Quando c'è bisogno del fratello maggiore Dybala?

"Quando serve serietà e leadership, dipende dai momenti delle partite e della stagione"

(continua)