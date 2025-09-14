Sassuolo-Lazio, Marusic: "Dobbiamo vincere il derby per la nostra gente"

Sconfitta per la Lazio contro il Sassuolo, ma Adam Marusic è già proiettato al derby contro la Roma. Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match, il terzino biancoceleste ha lanciato un messaggio ai tifosi e alla squadra: "Voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti qui. Al derby non deve mancare nulla, dobbiamo vincere per tutti noi e la nostra gente". Poi ha aggiunto: "Abbiamo parlato molto, non dobbiamo cercare alibi sul mercato e giocare ogni partita come se fosse l’ultima. Conosciamo Sarri e non è cambiato nulla".