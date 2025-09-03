Sancho: smentite le dichiarazioni del presidente del Chelsea sull'esterno inglese

03/09/2025 alle 17:53.
Nella giornata odierna, sui media italiana, erano circolate delle dichiarazioni del presidente del Chelsea, Todd Boehly, in cui parlava di un Sancho poco professionale e che passava la maggior parte del suo tempo al telefono con la fidanzata. Come rirporta Fabrizio Romano, però, le citazioni riportate sulla stampa di casa nostra sarebbero false: Todd Boehly non ha rilasciato alcuna intervista ai giornali italiani.