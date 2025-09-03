Sancho: smentite le dichiarazioni del presidente del Chelsea sull'esterno inglese

Nella giornata odierna, sui media italiana, erano circolate delle dichiarazioni del presidente del Chelsea, Todd Boehly, in cui parlava di un Sancho poco professionale e che passava la maggior parte del suo tempo al telefono con la fidanzata. Come rirporta Fabrizio Romano, però, le citazioni riportate sulla stampa di casa nostra sarebbero false: Todd Boehly non ha rilasciato alcuna intervista ai giornali italiani.

?❌ Quotes reported by Italian press from Todd Boehly about Jadon Sancho are completely fake. Todd Boehly didn’t release any interview to Italian newspapers about Jadon Sancho and never commented about the English winger situation. pic.twitter.com/qGFHV5ic3G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2025