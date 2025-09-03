Le chat di Sancho e i "no" ai piani b: così è finito il mercato giallorosso

La Roma è uscita dal mercato più forte di quella della scorsa stagione? Sì. Non è stato venduto nessun pezzo pregiato e perché sono arrivati otto giocatori, a fronte di otto partenze. È stata costruita una rosa omogenea con tutti Under 24, eccetto Tsimikas. [...] Anche chi scrive è rimasto sorpreso e deluso da un ultimo giorno di mercato in cui la Roma ha fatto parlare solo per la cessione di Coletta al Benfica. La decisione di non prendere nessuno, è però stata condivisa tra tutta la struttura societaria. Di certo non da Gasperini, che in tutta l'estate ha fatto bene il suo mestiere da allenatore. Voleva un'altra punta che però aveva il volto di Sancho. La Roma ha provato a prenderlo, ha trovato l'accordo economico con il Manchester United per poi scontrarsi con la lunaticità del giocatore. Addirittura il presidente del Chelsea ha detto: "Avevamo un accordo per riscattarlo, ma il giocatore nell'ultima stagione non si è presentato a diversi allenamenti, passa la notte a chattare con la fidanzata, il giorno dorme, come ha due giorni di riposo va a Los Angeles dalla sua amata". Altri profili sono stati contattati: Lino è stato rifiutato, Trossard costava troppo, il tecnico ha bocciato i tre esterni dello Shakthar, ha demolito Dominguez ed ha giudicato George non all'altezza. Anche il mancato scambio Gimenez-Dovbyk non è andato in porto perché il Milan ha sparato una cifra assurda per il riscatto del messicano.

(La Repubblica)