Disavventura per Wesley: ladri nella villa a Casal Palocco. Il vigilante li mette in fuga

Spiacevole episodio per Wesley, attualmente impegnato con il Brasile per le gare di qualificazione al Mondiale del 2026 contro Cile e Bolivia. Come riportato dal sito, intorno alle 19:30 di ieri alcuni ladri hanno fatto irruzione nella sua villa a Casal Palocco e hanno iniziato a rubare oggetti dell'Audi parcheggiata nel garage interno. Decisivo l'intervento del vigilante, che ha messo in fuga i malviventi. Al momento non è chiaro cosa sia stato rubato, ma fortunatamente i ladri non sarebbero riusciti a entrare nella casa del calciatore.

