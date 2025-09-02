AS Roma: tutti gli impegni degli 11 giallorossi convocati in nazionale

La Serie A si ferma dopo due giornate e fa spazio alla sosta per le nazionali. Gian Piero Gasperini lavorerà quindi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria con un gruppo ristretto e dovrà fare a meno di 11 giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Per quanto riguarda l'Italia, l'unico giallorosso chiamato dal commissario tecnico Gennaro Gattuso è Gianluca Mancini. Niccolò Pisilli, invece, farà parte dell'Under 21. Restano nella Capitale Matias Soulé e Paulo Dybala.

Tutti gli impegni dei giallorossi

Neil El Aynaoui (Marocco): 5 settembre ore 21 Marocco-Niger / 8 settembre ore 15 Zambia-Marocco

Evan Ndicka (Costa d'Avorio): 5 settembre ore 21 Costa d'Avorio-Burundi / 9 settembre ore 21 Gabon-Costa d'Avorio

Zeki Celik (Turchia): 4 settembre ore 18 Georgia-Turchia / 7 settembre ore 20:45 Turchia-Spagna

Evan Ferguson (Irlanda): 6 settembre ore 19:45 Irlanda-Ungheria / 9 settembre ore 20 Armenia-Irlanda

Manu Koné (Francia): 5 settembre ore 20:45 Ucraina-Francia / 9 settembre ore 20:45 Francia-Islanda

Wesley (Brasile): 4 settembre ore 2:30 Brasile-Cile / 9 settembre ore 1:30 Bolivia-Brasile

Artem Dovbyk (Ucraina): 5 settembre ore 20:45 Ucraina-Francia / 9 settembre ore 18 Azerbaigian-Ucraina

Gianluca Mancini (Italia): 5 settembre ore 20:45 Italia-Estonia / 8 settembre ore 20:45 Israele-Italia

Jan Ziolkowski (Polonia): 4 settembre ore 20:45 Olanda-Polonia / 7 settembre ore 20:45 Polonia-Finlandia

Kostas Tsimikas (Grecia): 5 settembre ore 20:45 Grecia-Bielorussia / 8 settembre ore 20:45 Grecia-Danimarca

Niccolò Pisilli (Italia Under 21): 5 settembre ore 18:15 Italia-Montenegro / 9 settembre ore 18:15 Macedonia del Nord-Italia