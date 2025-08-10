Wesley in versione turista in compagnia della famiglia: dalla visita al Colosseo al lancio della monetina a Fontana di Trevi (FOTO e VIDEO)

All'indomani dell'amichevole vinta per 0-1 contro l'Everton all'Hill Dickinson Stadium, la Roma è tornata in tarda notte nella Capitale e Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra tre giorni di riposo. Wesley ha deciso di approfittare del tempo libero per esplorare la Capitale e, in compagnia della moglie e della figlia, ha visitato il Colosseo e si è recato a Fontana di Trevi per il lancio della monetina. Inoltre oggi, nel giorno della festa del papà in Brasile, il calciatore ha realizzato il sogno di acquistare una Lamborghini e ha pubblicato su Instagram alcune foto della sua nuova macchina: "Realizzare i sogni al tuo fianco (riferito alla figlia, ndr) rende tutto più speciale".

