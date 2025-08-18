Napoli, lesione di alto grado del retto femorale per Lukaku: rischia 3 mesi di stop

Confermato il brutto infortunio per Romelu Lukaku. L'attaccante ha rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Per il belga c’è anche il rischio di un’operazione chirurgica con i tempi di recuperano che potrebbero superare i 3 mesi. Ecco il comunicato del club azzurro: “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”. Il Napoli è dunque alla ricerca di sostituti, e tra questi potrebbe esserci Artem Dovbyk.

(sscnapoli.it)

