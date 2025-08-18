Calciomercato Roma: il Napoli pensa al prestito di Dovbyk dopo l'infortunio di Lukaku

Il futuro di Artem Dovbyk continua ad essere un tema in casa Roma: qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, il centravanti ucraino potrebbe partire. Al momento a Trigoria non sono arrivate proposte concrete, al netto di qualche interesse in Europa. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'ex Girona sarebbe anche nella lista del Napoli. Il club partenopeo valuta infatti profili in prestito per rinforzare ulteriormente l'attacco dopo l'infortunio di Lukaku, che non lascia dormire tranquillo Antonio Conte. Dovbyk era nei radar nella dirigenza azzurra già lo scorso anno, prima di virare proprio sul belga.

(corsport)