Marsiglia, la nota del club: "Comportamento inaccettabile, Rowe e Rabiot sul mercato"

Arriva anche il comunicato ufficiale del Marsiglia, dopo le notizie circolate ieri in merito ad una lite tra Rowe - accostato alla Roma sul mercato - e Rabiot negli spogliatoi dopo la gara con il Rennes. Il club francese ha annunciato in una nota che i due giocatori sono sul mercato: "L'OM annuncia che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati inseriti nella lista dei trasferimenti del club. Questa decisione è stata presa a causa del comportamento inaccettabile negli spogliatoi dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in conformità con il codice di condotta interno del club. Il club ha comunicato la decisione a entrambi i giocatori lunedì".

(om.fr)

