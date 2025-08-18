Olympique Marsiglia: Rowe temporaneamente escluso dalla prima squadra

Dalla Francia arriva un possibile indizio di mercato che può interessare alla Roma. Jonathan Rowe infatti, che nelle ultime ore ha preso quota come possibile rinforzo per l'attacco giallorosso, è stato temporaneamente escluso dalla prima squadra dell'Olympique Marsiglia. Insieme al classe 2003 inglese, sanzionato anche Adrien Rabiot. Il motivo è la rissa avvenuta in spogliatoio dopo la sconfitta per 1-0 contro il Rennes, che ha visto protagonisti proprio Rowe e Rabiot. Rmc Sport riporta come la sospensione potrebbe essere breve, ma serve per dare un segnale contro atteggiamenti simili.

