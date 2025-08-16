Di Biagio: "Gasperini una garanzia. Pellegrini? Deve fare di più, ma spero di vederlo alla base del progetto Roma"

SPORTITALIA - Luigi Di Biagio, ex calciatore della Roma, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'amichevole tra la squadra giallorossa e NEOM. Ecco le sue parole: "La Roma quest'anno può fare veramente di tutto. L'obiettivo principale sarebbe tornare in Champions League, perché sono troppi anni che manca. Gasperini è una garanzia, l'auspicio principale è che possa essere l'artefice della crescita ulteriore di questa squadra che vogliamo al top".

Come sta oggi Pellegrini secondo te?

"Sicuramente ha passato un'annata particolare dovuta a tanti infortuni. Può e deve fare di più perché conosciamo le sue qualità. La speranza è che possa rimettersi a posto fisicamente e dare il supporto che tutti conosciamo. Nei quattro anni precedenti Pellegrini ha fatto 40/50 gol e assist. Io sono di parte, vorrei rivederlo capitano della Roma, competitivo e alla base del progetto. Bisogna capire la programmazione".

Ti sei spiegato la storia di Koné di questi giorni?

"La spiegazione è semplice: Koné è un giocatore importante e che è cresciuto, motivo per cui una grande squadra come l'Inter ha puntato gli occhi su di lui. La permanenza è un'ottima notizia per la Roma, dato che avrebbe perso un giocatore importante. Il mercato è talmente imprevedibile che parlare di quello che può succedere è difficile. Ora la Roma deve crescere e pensare al Bologna, sarà una partita complicata. Quando meno te lo aspetti può arrivare l'offerta giusta per far partire un calciatore".