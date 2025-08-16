Candela: "Sarà un anno importante per la Roma, sono molto fiducioso. Fondamentale vincere contro il Bologna"

SPORTITALIA - Vincent Candela, ex calciatore della Roma, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'amichevole tra la squadra giallorossa e NEOM. Ecco le sue parole: “C’è sempre un pubblico fantastico da ormai quasi 30 anni, ma sono 5/6 anni che lo stadio è sempre pieno. Gli abbonati sono 44.000, una cosa mai vista”.

Cosa vi siete detti con Galtier?

“Ha girato il mondo, è stato il mio primo capitano a Tolosa. Ho cominciato con lui, abbiamo tante cose da dirci. La squadra sta crescendo ma non è facile, dato che è il primo anno al NEOM”.

Tra una settimana Roma-Bologna: che Roma hai visto?

"Le amichevoli restano amichevoli, si vince e si perde. E' bello anche così. Se si perde si trovano cose che non vanno, se si vince si trovano i pregi. L'importante sarà la prima col Bologna, si comincia da lì e sarà fondamentale vincere sabato prossimo. Ho molta fiducia. Penso a Massara, Ranieri e la società che ha investito tanto. E' un anno importante per la Roma".