VIDEO - Gasperini: "Un po' in ritardo sul mercato, abbiamo fretta. Grande disponibilità dalla società"

Punto calciomercato con Gian Piero Gasperini dopo il test con il Trastevere a Trigoria, terminato 14-0 per i giallorossi. "Purtroppo ci sono state vicissitudini tra varie cose e sicuramente siamo un po' in ritardo perché abbiamo iniziato da 8 giorni e ci siamo presentati con una squadra, anche rispetto al finale di stagione, con tante defezioni: tanti sono andati via e qualcuno è infortunato. Abbiamo sicuramente fretta e voglia di recuperare perché dobbiamo partite bene ma in queste condizioni non è facile - ha detto l'allenatore giallorosso -. Speriamo ci sia una spinta perché la società ha grande disponibilità e l'ha data a tutti, sappiamo quello che bisogna fare e i profili di giocatori che devono arrivare - tutti giovani, pimpanti e forti -, però sicuramente mi aspetto una bella accelerazione".