GASPERINI: "Sono un po' preoccupato, sul mercato siamo in ritardo e mi aspetto una bella accelerazione" (FOTO e VIDEO)

Dopo la prima sgambata stagionale al Fulvio Bernardini di Trigoria contro il Trastevere, terminata 14-0 per i giallorossi, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti:

Il consuntivo della prima settimana di lavoro? Dybala subito in campo.

"Dybala è arrivato bene con una nuova base di allenamento, ancora non calcia al meglio ma oggi ha voluto fare una parte di partita, è un buon segnale. La prima settimana è stata molto positiva, con i ragazzi che ci sono c'è stato un bellissimo impatto. I ragazzi hanno mostrato grande disponibilità e tanta voglia di fare, questo è bello, sulla spinta del finale di stagione. Si vede che è un ottimo ambiente. Ci sono tanti ragazzi giovani, molto belli dal settore giovanile, che hanno voglia e attaccamento".

Com'è stato l'impatto con la città?

"Vivo molto Trigoria in questo momento, da mattina a sera, ma la città è straordinaria. Ho passato quelle due mezze giornate di libertà a cercare casa, ho intenzione di abitare a Roma anche se dovrò fare un po' di traffico come tutti. La città è straordinaria ed è periodo di vacanza, quindi si gira anche bene".

Cosa si aspetta dal modo di giocare di El Aynaoui e dal mercato della Roma?

"Purtroppo ci sono state vicissitudini tra varie cose e sicuramente siamo un po' in ritardo perché abbiamo iniziato da 8 giorni e ci siamo presentati con una squadra, anche rispetto al finale di stagione, con tante defezioni: tanti sono andati via e qualcuno è infortunato. Abbiamo sicuramente fretta e voglia di recuperare perché dobbiamo partite bene ma in queste condizioni non è facile. Speriamo ci sia una spinta perché la società ha grande disponibilità e l'ha data a tutti, sappiamo quello che bisogna fare e i profili di giocatori che devono arrivare - tutti giovani, pimpanti e forti -, però sicuramente mi aspetto una bella accelerazione".

Dybala centravanti per lei è una soluzione di emergenza? Come stanno Dovbyk e Pellegrini?

"Sì, di emergenza. No, Pellegrini ha ancora del tempo: è stato anche operato al naso, ha iniziato da un giorno o due, ha bisogno di parecchio tempo. Dovbyk ha avuto un affaticamento e martedì si allenerà con la squadra".

Come ha trovato la squadra rispetto alle sue idee?

"La prima settimana è preponderante, ma cerchiamo di darci un'identità anche se sono le prime partitelle, anche facili, dove si può ricercare la posizione in campo. Rispetto a maggio in 6 sono andati via, oggi è arrivato Saud, Salah-Eddine non si è ancora allenato e lo stesso vale per Pellegrini, quindi sicuramente la società sta lavorando al meglio per cercare di colmare le partenze e di fare un organico col criterio che abbiamo detto. La cosa molto molto positiva è la grande disponibilità della società, poi ci sono le esigenze di mercato".

Non è preoccupato?

"Un po' sì (ride, ndr). Perché già sono 8 giorni che lavoriamo, siamo già al 20 luglio e tra un mese inizia il campionato ma sono sicuro che verrà fatto tutto di dovere che la società vuole fare e quello che Massara sta cercando di fare".