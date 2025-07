Kaiserslautern-Roma: fuori pericolo il tifoso caduto dagli spalti. Rimarrà ricoverato in Germania per un po' di giorni

Buone notizie per quanto riguarda il tifoso caduto ieri, durante il match fra la Roma e il club tedesco, dalla vetrata che delimita il campo alla Fritz-Walter Arena. Il tifoso è fuori pericolo ed è ora ricoverato a Kaiserslautern: sono state riscontrate diverse fratture, fra le quali costole e zigomo, e rimarrà in Germania per un po' di giorni.

