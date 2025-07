Kaiserslautern-Roma, tifoso giallorosso cade dagli spalti a fine partita: squadra sotto il settore ospiti e intervento dei medici

La Roma vince 0-1 contro il Kaiserslautern grazie alla rete di Ferguson e resta imbattuta in questo precampionato dopo i successi nei test contro Trastevere e UniPomezia. Al termine della partita si è però verificato uno spiacevole episodio e il protagonista è un tifoso giallorosso, il quale si era arrampicato sulla vetrata che delimita il campo in attesa del saluto alla squadra. Il sostenitore è scivolato ed è caduto da un'altezza di circa 5 metri: Gianluca Mancini ha immediatamente soccorso il tifoso e successivamente sono arrivati anche gli altri compagni, i quali hanno avvertito i medici. Le cure sono durate oltre 10 minuti e il tifoso, rimasto sempre vigile dopo un iniziale mancamento, è stato trasportato in barella con il collarino. Ora si trova all'ospedale centrale di Leverkusen per accertamenti.

