FOTO - Wesley day, dall'arrivo a Fiumicino allo shooting a Trigoria: il primo giorno del terzino brasiliano in giallorosso

L'arrivo in mattinata a Fiumicino, le visite mediche, la firma sul contratto fino al 2030, l'intervista ai canali ufficiali del club e lo shooting al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria: ecco tutte le tappe della prima giornata di Wesley in giallorosso. Il terzino destro si trasferisce dal Flamengo per 25 milioni di euro più 5 di bonus e già da oggi sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini, dato che il suo ritorno in Brasile per completare le pratiche burocratiche legate al visto è stato rimandato a settembre.