Calciomercato Roma, attesa per l'ufficialità di Wesley: mancano solo i contratti controfirmati dal Flamengo

C'è grande attesa in casa Roma per l'ufficialità di Wesley. Il terzino destro brasiliano è atterrato a Fiumicino nella mattinata di ieri e ha già svolto le visite mediche, ma l'annuncio non è ancora arrivato. Come rivelato da Matteo Moretto, mancano solo i contratti controfirmati da parte del Flamengo e successivamente arriverà l'ufficialità del trasferimento.

Per l’ufficialità di Wesley alla Roma mancano solo i contratti controfirmati da parte del Flamengo. Questione di tempo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 28, 2025