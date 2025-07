Everton-Roma Legends: anche Aldair, Tommasi, Perrotta e Delvecchio tra i protagonisti giallorossi (FOTO)

Il 9 agosto la Roma affronterà in amichevole l'Everton all’Hill Dickinson Stadium e al termine della partita andrà in scena il match tra le leggende dei due club. La società giallorossa ha annunciato altri quattro protagonisti della sfida: oltre a Vincent Candela, scenderanno in campo anche Aldair, Damiano Tommasi, Simone Perrotta e Marco Delvecchio. A guidare la Roma dalla panchina ci sarà Fabio Capello.

