Everton-Roma Legends: Capello e Candela tra i protagonisti giallorossi

Il prossimo 9 agosto Everton e Roma si affronteranno per l'amichevole "di famiglia" all'Hill Dickinson Stadium. Come noto da tempo, dopo la sfida si sfideranno anche le Legends dei due club. Tra i giallorossi, tra i sicuri partecipanti, ci saranno Fabio Capello in qualità di allenatore e Vincent Candela. In attesa di scoprire altri protagonisti.

? Dopo @Everton-Roma del 9 agosto… un’altra sfida ci aspetta.

Le nostre Legends scenderanno in campo al Hill Dickinson Stadium! I primi due nomi sono: ? Fabio Capello (Allenatore)

? Vincent Candela ...ed è solo l'inizio!#ASRoma #EvertonRoma pic.twitter.com/emqN0NEbMD — AS Roma (@OfficialASRoma) July 7, 2025