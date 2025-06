Soulé cuore d'oro: Matias compra casa ai genitori (VIDEO)

Matias Soulé si è reso protagonista di un gesto davvero splendido. Tornato in Argentina per trascorrere alcuni giorni di vacanza in attesa dell'inizio della nuova stagione, il calciatore della Roma ha riabbracciato i suoi amici di Mar del Plata e ha fatto un regalo speciale a papà Nestor e a mamma Virgina: il numero 18 ha infatti deciso di comprare una nuova casa ai suoi genitori. "Bellissima casa", dice la madre e Soulé risponde: "Te l'ho comprata!". La mamma scoppia a ridere pensando che fosse uno scherzo: "Guarda che è vero! Non mi credi? Questo è un regalo per voi", svela Matias. A quel punto i genitori si emozionano e trattengono a fatica le lacrime.

? Matias #Soulé cuore d’oro ❤️ ? Il calciatore dell’#ASRoma compra casa ai genitori: “Non mi credete? Questo è un regalo per voi, è tutto vero!” ? pic.twitter.com/JNrVchruL9 — laroma24.it (@LAROMA24) June 3, 2025