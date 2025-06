Soulé torna a casa: l'argentino organizza una partitella con gli amici di Mar del Plata (FOTO)

I giocatori della Roma si stanno godendo dei giorni di vacanza dopo la fine della stagione e Matias Soulé, come tanti compagni di squadra, ha deciso di lasciare l'Italia. L'argentino ha scelto di tornare a casa per riabbracciare i suoi amici di Mar del Plata, con i quali ieri ha organizzato anche una partitella in un centro sportivo. E ovviamente l'esterno giallorosso ha sfoggiato i pantaloncini della Roma.