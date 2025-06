Roma, occhi puntati sull’Europa League con un record unico in panchina

La Roma si prepara ad affrontare la nuova edizione della UEFA Europa League con un fascino che va oltre il campo: sulle sue panchine siede un tecnico unico nella storia della competizione, Gianpiero Gasperini. L’ex mister dell’Atalanta è infatti l’unico allenatore italiano ad aver sollevato il trofeo nel nuovo format (dal 2009/10), conquistato nella stagione 2019/20. Un primato che dà alla squadra giallorossa credibilità, esperienza e ambizione in vista del cammino europeo.

Sebbene le quote ufficiali sulla vittoria europea non siano ancora disponibili, ci si può già avvalere di previsioni e analisi approfondite, basate su dati e pronostici calcistici . Numeri e studio hanno mostrato come le squadre italiane abbiano saputo lottare nella competizione, forte del bagaglio tattico e mentale di Gasperini, capace di guidare le truppe con successo e visionarietà tattica.

Dopo l’edizione 2025/26 vinta dal Tottenham di Postecoglu (10 al Manchester United), la Roma punta a entrare prepotentemente nella storia del torneo europeo. La squadra capitolina arriva da una stagione solida in campionato e vuole far valere l’esperienza internazionale di Gasperini, forte di un percorso europeo da protagonista e di una filosofia di gioco capace di sorprendere.

Se l’Italia conserva il terzo posto nel medagliere dietro Spagna e Inghilterra (con 10 vittorie totali), proprio la Roma con il suo tecnico rappresenta una chance concreta per rimettere i giallorossi tra le candidate al titolo. La ripartenza della Roma in Europa, conquistata ufficialmente grazie al successo in casa Torino nell’ultima di campionato, coincide con un momento di consolidamento del progetto tecnico e di rilancio internazionale, tornata a essere centro di interesse per tifosi e addetti ai lavori.

Il nuovo percorso nella “seconda competizione europea per club più prestigiosa” diventa quindi occasione per rendere omaggio al passato e guardare al futuro. Con un Gasperini che incarna la vittoria e un gruppo affamato di successi, la Roma si presenta pronta per la nuova avventura nell’Europa League: non solo speranza, ma ambizione concreta.