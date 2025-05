In Europa ci va la Roma

Nessun miracolo. È andata come era logico che andasse e come ogni tifoso della Roma sapeva in cuor suo che sarebbe finita. I giallorossi vincono a Torino con i gol di Paredes e Saelemaekers ma non basta perché la Juve passa a Venezia 3-2 e mantiene il punto di vantaggio che le permetterà di giocare nella prossima stagione la Champions. L'illusione dell'impresa dura lo spazio di 13 minuti nel primo tempo e 18 nel secondo, quando il rigore di Locatelli fa calare il gelo al Grande Torino. [...] Per come si era messa la stagione, finire quinti in Europa League ad un punto dalla Champions, rimane comunque un mezzo miracolo, targato Claudio da San Saba.

Diverso invece il discorso per i Friedkin. Per le aspettative che la proprietà aveva riposto in questa annata, investendo 120 milioni la scorsa estate, è l'ennesima delusione. Per il settimo anno consecutivo la Roma rimane fuori dall'Europa che conta, quella che permette di sanare i bilanci e dribblare se non abbattere tutte le restrizioni dei settlement agreement di turno. [...]

Fabregas è ormai designato come il candidato forte per sostituire Ranieri. Più indietro Gasperini ma le attenzioni, ad oggi, sono rivolte al tecnico spagnolo e a come liberarlo dal Como.

Per non ritrovarsi anche l'anno prossimo a fare sempre gli stessi discorsi, bisogna porsi delle domande e avere già pronte delle risposte su altre tematiche: 1) Il ds Ghisolfi è l'uomo giusto al quale affidare la costruzione della squadra? 2) Basta il solo Ranieri nella nuova veste di consigliere della proprietà (e garante per la piazza, oppure a livello dirigenziale serve altro? 3) E il nuovo allenatore, Fabregas o non Fabregas, avrà carta bianca o dovrà vivere, come accaduto con De Rossi nella passata estate, un tira e molla continuo, progettando una cosa e dovendo poi cambiare radicalmente i piani in corsa?

Aspettando qualche risposta, la Roma si congeda dal campionato finalmente smarcandosi da quota 63 punti, raggiunta per tre volte consecutive prima di ieri. Chiude a 69, ad un punto da quella coppa che ormai sembra diventata una maledizione. Lo scorso anno per la Champions si qualificavano in cinque e i giallorossi sono arrivati sesti. In questa stagione in quattro e la Roma è arrivata puntualmente quinta. Non può essere un caso. [...] Per una Roma da vertice, serve ben altro. [...]

(Il Messaggero)