Riyadh Season, accordo in scadenza e nessuna trattativa per il rinnovo: ipotesi maglia senza main sponsor

ILROMANISTA.EU - La nuova maglia ufficiale della Roma per la stagione 2025/26 sarà rivelata il 22 luglio, ma rimane il dilemma legato al main sponsor. Secondo quanto riporta la testata, la nuova divisa casalinga dovrebbe uscire senza lo sponsor Riyadh Season, data l'ormai imminente scadenza dell'accordo. Inoltre non risultano trattative per il rinnovo con lo sponsor saudita, presente sulla maglia giallorossa da due stagioni.

