Fratini (scout): "Volo se mi chiama Massara alla Roma"

Durante il programma su Youtube 'TiAmoCalciomercato' è intervenuto Michele Fratini, talent scout accostato nei giorni scorsi alla Roma nel caso in cui Frederic Massara dovesse tornare in giallorosso come direttore sportivo. "Io alla Roma? Se mi chiama Massara, io volo! Sarei pronto perché Roma è una piazza che piacerebbe a tutti, non lo dico per ruffianeria - ha detto Fratini -. Ora come ora la Roma sta programmando meglio di tutti al mondo. Ho la sensazione che farà uno squadrone e si consacrerà negli anni".

