Calciomercato Roma: con Massara ds ipotesi Fratini capo scout

Salutato Florent Ghisolfi, il nome più accreditato per ricoprire la carica di direttore sportivo nella Roma è quello di Frederic Massara. Come fa sapere il giornalista di calciomercato.it Maurizio Russo, con il ritorno di Massara prenderebbe quota il profilo di Michele Fratini come capo scout. I primi colloqui con i Friedkin risalgono ai tempi di Daniele De Rossi allenatore e adesso per motivi personali sta saltando l'approdo di Fratini al Psg.

