Stadio Roma, nel luogo degli scavi una cinquantina di dimostranti: "Si al parco, Si all'ospedale, No allo stadio"

Oggi finalmente, a Pietralata riprenderanno gli scavi nella zona in cui verrà costruito lo stadio della Roma. Questa continua burocrazia, infatti, ha rallentato e di molto i piani dei Friedkin, ma, ad aver creato più scalpore è stato il gruppo di residenti che hanno intenzione di proteggere il "bosco" su cui dovrà sorgere l'impianto giallorosso. Come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco su X, in mattinata, sul luogo degli scavi archeologici, sono arrivati una cinquantina di dimostranti che hanno cercato di manifestare il proprio dissenso verso la costruzione dello stadio. Con loro anche molti cartelli con la scritta: "Si al parco, Si all'ospedale, No allo stadio".

Radio Roma Sound in diretta da Pietralata: arrivato furgone con materiali per recinzione area di cantiere scavi archeologici #StadiodellaRoma. Sul posto due daily della Polizia e una cinquantina di dimostranti del coordinamento "Sì a parco, sì all'ospedale, No allo stadio" pic.twitter.com/Oy8qYxJgnT — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 12, 2025